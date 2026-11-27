« La dette souveraine extérieure de l'Afrique de l'Ouest a triplé en pourcentage du PIB depuis le début des années 2010, sous l'effet du recours accru aux créanciers privés et aux prêteurs officiels non concessionnels ». C’est le conclusion du rapport conjoint de CUA/OCDE 2026 intitulé « Dynamiques du développement en Afrique 2026 : Gérer la dette au service de la transformation ».



Entre 2014 et 2024, le service de cette dette extérieure a bondi de 0,23 % à 2,27 % du PIB régional. En conséquence, sur la période 2020-2024, le remboursement de la dette extérieure dépasse les dépenses publiques consacrées à la santé et aux infrastructures, et le rapport précise que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal consacrent chacun davantage de ressources au service de leur dette extérieure qu'à la santé publique.



Cette pression budgétaire frappe directement le secteur agroalimentaire, qui génère pourtant un tiers du PIB ouest-africain et 66 % des emplois. En 2024, le service de la dette extérieure en Afrique de l'Ouest était plus de trois fois supérieur aux dépenses agricoles. Pour soutenir la filière en dehors des budgets directs, les États recourent de plus en plus aux garanties de crédit, aux bonifications d'intérêts et aux partenariats public-privé (PPP).



L'étude rappelle ainsi l'impact concret de ces dispositifs à travers le « Programme de résilience du système alimentaire », financé en partie par des prêts, qui a bénéficié à 2,3 millions de personnes et soutenu plus de 930 000 agriculteurs.



Toutefois, le rapport conjoint CUA/OCDE 2026 avertit que ces montages financiers ne suppriment pas les vulnérabilités pour les finances publiques : les garanties créent des « passifs éventuels » susceptibles de transférer les pertes à l'État, tandis que les subventions et les PPP entraînent des engagements budgétaires futurs ou des manques à gagner fiscaux.De leur côté, les prêts concessionnels continuent d'alourdir la dette souveraine et d'exposer les économies ouest-africaines au risque de change.



Face à ces contraintes, l'étude recommande en priorité de protéger les budgets agricoles en affectant des recettes dédiées au secteur et en améliorant l'efficacité des dépenses. Le document appelle également à renforcer la gestion des finances publiques par une meilleure exécution budgétaire, à encadrer strictement les « passifs éventuels » grâce à une déclaration transparente, et à mobiliser davantage les mécanismes régionaux afin de mutualiser les risques entre États.