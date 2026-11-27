L’ancien président sénégalais Macky Sall a expliqué avoir retiré sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies afin de faciliter un consensus au sein du Conseil de sécurité, dénonçant les vetos opposés aux candidats par les membres permanents.



« Lorsqu'il s'est agi de voter avec les couleurs de bulletins pour qu'on sache s'il y a un pays membre permanent qui donne un veto, ils ont donné des vetos à l'ensemble des candidats, ce qui n'était pas cohérent », a-t-il déclaré. « J'ai trouvé que, comme il y a une sorte d'abus sur le pouvoir du veto, moi je concevais ma candidature comme une candidature d'accompagnement et d'action pour aider les Nations unies à impulser une réforme et jouer aussi un rôle pour que l'Afrique ait sa place dans le Conseil des Nations, mais ce n'était pas une candidature de promotion personnelle. Donc, si ceux qui sont chargés d'incarner ce pouvoir permanent, ce veto, ont distribué gracieusement des vetos, c'est la raison pour laquelle je me suis retiré pour faciliter le consensus », a poursuivi Macky Sall.



L’ancien chef de l’État a appelé les cinq membres permanents à s’entendre avant la fin du mois de décembre et plaidé pour une réforme en profondeur de l’institution. « Mais tout ça, c'est l'échec du système multilatéral. Et cela montre aussi que les pays doivent faire l'effort d'accélérer les réformes parce que les règles datent de 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « D'abord, il faut réformer l'organisation, les méthodes de travail. Il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de redondance, de structures qui font la même chose sans efficacité. »