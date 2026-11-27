Les cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en janvier 2017 pourront être renouvelées à partir du 3 décembre 2026, a indiqué la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) dans un communiqué daté du 27 novembre 2026.



La mesure s’applique aux détenteurs de cartes établies entre le 4 octobre 2016 et le 31 janvier 2017. Les démarches s’effectuent dans les centres d’enrôlement au Sénégal (commissariats de police, préfectures et sous-préfectures) ainsi que dans les ambassades et consulats à l’étranger. La DAF, appelle les citoyens concernés à déposer leur demande au plus vite.