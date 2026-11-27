Kolda : plus de 80 jeunes filles victimes d’abus sexuels, parfois suivis de grossesses, prises en charge depuis janvier

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Derrière l’attractivité économique et scolaire de la région de Kolda se dessine une réalité préoccupante : des jeunes filles venues d’autres localités pour étudier ou travailler sont exposées aux abus sexuels, aux grossesses non désirées et aux infections sexuellement transmissibles. Depuis janvier, plus de 80 d’entre elles ont bénéficié d’une prise en charge au Centre de conseils pour adolescents (CCA) de Kolda. Reportage.



Kolda, vendredi 27 novembre. La fraîcheur matinale enveloppe encore les rues de la capitale du Fouladou. Dans la circulation dense, Mamadou Baïlo Barry avance au guidon de sa moto. Une charge soigneusement attachée sur le porte-bagages, un habit suffisamment lourd pour affronter le froid : comme chaque matin, il est déjà à pied d’œuvre pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille.



Conducteur de mototaxi, il fait partie de ces nombreux jeunes qui ont trouvé dans le transport de proximité une opportunité d'insertion économique. Mais derrière cette activité en pleine expansion se pose également une question sensible : celle de la santé de la reproduction et des risques d'abus sexuels auxquels sont exposées certaines adolescentes dans un contexte de forte mobilité humaine.



À Kolda, la question est loin d'être anodine



Avec son potentiel important en ressources naturelles, notamment forestières et pastorales, ses activités d'élevage et de production animale, son dynamisme agricole marqué par le déplacement du bassin arachidier vers le Fouladou, la région attire de plus en plus de populations. À ces opportunités économiques s'ajoutent la densification de la carte scolaire et universitaire, les nombreux marchés hebdomadaires ainsi que le développement du tourisme religieux.



Autant de facteurs qui favorisent les déplacements de personnes aux profils migratoires divers, notamment des jeunes à la recherche d'opportunités d'études, d'emploi ou d'activités génératrices de revenus.



Dans ce paysage, le transport par mototaxi occupe désormais une place importante. Selon Mamadou Baïlo Barry, président de l'Association des Conducteurs de Vélotaxis de Kolda, ce sous-secteur emploie plus de 1 000 jeunes dans la commune. La plupart seraient des migrants internes.



Interrogé sur les liens entre cette activité, la migration interne et la santé de la reproduction, le responsable associatif esquisse un sourire avant d'aborder une question qui suscite régulièrement des débats dans la localité.



« Les conducteurs de Jakarta sont accusés, à tort ou à raison, d'être les auteurs de plusieurs grossesses en milieu scolaire. Le transport des élèves dans lequel ils s'activent quotidiennement et les revenus tirés de cette activité peuvent faciliter les contacts avec les jeunes filles et conduire à cette situation », explique-t-il.



Sans prétendre établir une responsabilité collective des conducteurs, Mamadou Baïlo Barry reconnaît l'existence de comportements préoccupants et insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation.



Il salue, dans la foulée, les interventions du Centre de conseils pour adolescents (CCA) et de la Direction régionale de la santé auprès des membres de son association. Toutefois, il relève une difficulté majeure : la mobilité permanente des acteurs.



« C'est une cible très mobile. Les personnes sensibilisées ne sont parfois plus là quelques semaines après. Cette sensibilisation doit donc être beaucoup plus fréquente », plaide-t-il.



Plus de 80 jeunes filles prises en charge depuis janvier



Au Centre de conseils pour adolescents de Kolda, le constat est encore plus préoccupant. Papis Baldé, responsable de la prise en charge, évoque la situation avec gravité. Derrière les statistiques, il y a des parcours de vie bouleversés, des adolescentes confrontées à des violences et des situations sociales particulièrement difficiles. « De janvier à nos jours, plus de 80 jeunes filles ont été prises en charge par nos services », révèle-t-il, visiblement préoccupé.



Selon lui, la majorité de ces adolescentes sont en situation de migration interne. Il s'agit notamment de jeunes filles confiées à des familles d'accueil pour poursuivre leurs études ou venues dans la région afin de travailler dans des gargotes et d'exercer diverses activités génératrices de revenus.



Mais le rêve d'une meilleure scolarité ou d'une autonomie financière peut parfois tourner au cauchemar. « Elles sont victimes d'abus sexuels, parfois suivis de grossesses, avec des refus de paternité qui viennent compliquer certains cas », déplore Papis Baldé.



Ces situations révèlent la vulnérabilité particulière des jeunes filles éloignées de leur environnement familial et parfois privées d'un encadrement protecteur. Dépendance économique, précarité des conditions d'hébergement, isolement social et méconnaissance des dispositifs de protection peuvent contribuer à renforcer leur exposition aux violences. Au-delà des grossesses non désirées, les conséquences sanitaires sont également préoccupantes.



Sexualité précoce et risques d'infections



Dans son analyse de la situation, M. Sané relève une sexualité précoce et des rapports sexuels occasionnels généralement non protégés. Une réalité qui, selon lui, contribue à alimenter les risques d'infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH/Sida, dans la localité. « C'est une situation alarmante », alerte-t-il.

Cette problématique appelle ainsi une réponse qui dépasse la seule prise en charge médicale des adolescentes victimes. Elle implique également un travail de prévention, d'éducation à la santé sexuelle et reproductive, de protection contre les violences et d'accompagnement psychosocial.



Car derrière chaque grossesse issue d'un abus sexuel, il y a aussi la question de la responsabilité des auteurs, de la reconnaissance de paternité et de l'accès des victimes à leurs droits.



Les travailleurs saisonniers, une autre cible à sensibiliser



La question de la santé de la reproduction se pose également dans les espaces de travail qui accueillent une importante main-d'œuvre saisonnière.



Au centre de récupération intermédiaire de la SONACOS, implanté dans la périphérie de Kolda, de nombreux travailleurs saisonniers sont mobilisés au gré des campagnes. Pourtant, la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive ne semble pas y occuper une place particulière.



Un employé, qui a requis l'anonymat, indique que les travailleurs bénéficient d'une couverture sanitaire à travers l'Institut de prévoyance maladie (IPM), mais reconnaît que la question de la santé de la reproduction n'est pas véritablement abordée dans leur environnement professionnel.



Une situation qui pose la question de l'intégration de la prévention des IST, du VIH et des grossesses non désirées dans les dispositifs de santé au travail, particulièrement dans les secteurs qui accueillent des populations mobiles et saisonnières.



Faire de la mobilité une opportunité, pas un facteur de vulnérabilité



À Kolda, la migration interne constitue une réalité économique et sociale incontournable. Elle accompagne le développement des activités agricoles, commerciales, scolaires, pastorales et touristiques. Elle offre également à de nombreux jeunes des possibilités d'insertion et d'autonomisation.



Mais lorsque cette mobilité concerne des adolescentes confiées à des familles, employées dans des activités informelles ou éloignées de leurs réseaux de protection habituels, elle peut aussi les exposer à différentes formes d'exploitation et de violences.



Les chiffres communiqués par le CCA, avec plus de 80 jeunes filles prises en charge depuis janvier, rappellent l'urgence de renforcer les mécanismes de prévention et de protection.



Cela passe notamment par une sensibilisation régulière des conducteurs de mototaxis, des employeurs, des familles d'accueil et des travailleurs saisonniers. La mise en place de dispositifs d'écoute accessibles, le renforcement de l'orientation des victimes vers les structures de santé et de protection ainsi que l'accompagnement juridique et psychosocial des adolescentes sont également essentiels.



Car au-delà de son attractivité économique, agricole et scolaire, Kolda est confrontée à un défi majeur : faire en sorte que les opportunités offertes par son dynamisme territorial ne se construisent pas au prix de la santé, de la dignité et de l'avenir de ses jeunes filles.



Pour ces adolescentes venues chercher à Kolda un avenir meilleur, la migration ne devrait jamais devenir le chemin qui les expose aux violences. Kolda, vendredi 27 novembre. La fraîcheur matinale enveloppe encore les rues de la capitale du Fouladou. Dans la circulation dense, Mamadou Baïlo Barry avance au guidon de sa moto. Une charge soigneusement attachée sur le porte-bagages, un habit suffisamment lourd pour affronter le froid : comme chaque matin, il est déjà à pied d’œuvre pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille.Conducteur de mototaxi, il fait partie de ces nombreux jeunes qui ont trouvé dans le transport de proximité une opportunité d'insertion économique. Mais derrière cette activité en pleine expansion se pose également une question sensible : celle de la santé de la reproduction et des risques d'abus sexuels auxquels sont exposées certaines adolescentes dans un contexte de forte mobilité humaine.Avec son potentiel important en ressources naturelles, notamment forestières et pastorales, ses activités d'élevage et de production animale, son dynamisme agricole marqué par le déplacement du bassin arachidier vers le Fouladou, la région attire de plus en plus de populations. À ces opportunités économiques s'ajoutent la densification de la carte scolaire et universitaire, les nombreux marchés hebdomadaires ainsi que le développement du tourisme religieux.Autant de facteurs qui favorisent les déplacements de personnes aux profils migratoires divers, notamment des jeunes à la recherche d'opportunités d'études, d'emploi ou d'activités génératrices de revenus.Dans ce paysage, le transport par mototaxi occupe désormais une place importante. Selon Mamadou Baïlo Barry, président de l'Association des Conducteurs de Vélotaxis de Kolda, ce sous-secteur emploie plus de 1 000 jeunes dans la commune. La plupart seraient des migrants internes.Interrogé sur les liens entre cette activité, la migration interne et la santé de la reproduction, le responsable associatif esquisse un sourire avant d'aborder une question qui suscite régulièrement des débats dans la localité.« Les conducteurs de Jakarta sont accusés, à tort ou à raison, d'être les auteurs de plusieurs grossesses en milieu scolaire. Le transport des élèves dans lequel ils s'activent quotidiennement et les revenus tirés de cette activité peuvent faciliter les contacts avec les jeunes filles et conduire à cette situation », explique-t-il.Sans prétendre établir une responsabilité collective des conducteurs, Mamadou Baïlo Barry reconnaît l'existence de comportements préoccupants et insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation.Il salue, dans la foulée, les interventions du Centre de conseils pour adolescents (CCA) et de la Direction régionale de la santé auprès des membres de son association. Toutefois, il relève une difficulté majeure : la mobilité permanente des acteurs.« C'est une cible très mobile. Les personnes sensibilisées ne sont parfois plus là quelques semaines après. Cette sensibilisation doit donc être beaucoup plus fréquente », plaide-t-il.Au Centre de conseils pour adolescents de Kolda, le constat est encore plus préoccupant. Papis Baldé, responsable de la prise en charge, évoque la situation avec gravité. Derrière les statistiques, il y a des parcours de vie bouleversés, des adolescentes confrontées à des violences et des situations sociales particulièrement difficiles. « De janvier à nos jours, plus de 80 jeunes filles ont été prises en charge par nos services », révèle-t-il, visiblement préoccupé.Selon lui, la majorité de ces adolescentes sont en situation de migration interne. Il s'agit notamment de jeunes filles confiées à des familles d'accueil pour poursuivre leurs études ou venues dans la région afin de travailler dans des gargotes et d'exercer diverses activités génératrices de revenus.Mais le rêve d'une meilleure scolarité ou d'une autonomie financière peut parfois tourner au cauchemar. « Elles sont victimes d'abus sexuels, parfois suivis de grossesses, avec des refus de paternité qui viennent compliquer certains cas », déplore Papis Baldé.Ces situations révèlent la vulnérabilité particulière des jeunes filles éloignées de leur environnement familial et parfois privées d'un encadrement protecteur. Dépendance économique, précarité des conditions d'hébergement, isolement social et méconnaissance des dispositifs de protection peuvent contribuer à renforcer leur exposition aux violences. Au-delà des grossesses non désirées, les conséquences sanitaires sont également préoccupantes.Dans son analyse de la situation, M. Sané relève une sexualité précoce et des rapports sexuels occasionnels généralement non protégés. Une réalité qui, selon lui, contribue à alimenter les risques d'infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH/Sida, dans la localité.Cette problématique appelle ainsi une réponse qui dépasse la seule prise en charge médicale des adolescentes victimes. Elle implique également un travail de prévention, d'éducation à la santé sexuelle et reproductive, de protection contre les violences et d'accompagnement psychosocial.Car derrière chaque grossesse issue d'un abus sexuel, il y a aussi la question de la responsabilité des auteurs, de la reconnaissance de paternité et de l'accès des victimes à leurs droits.La question de la santé de la reproduction se pose également dans les espaces de travail qui accueillent une importante main-d'œuvre saisonnière.Au centre de récupération intermédiaire de la SONACOS, implanté dans la périphérie de Kolda, de nombreux travailleurs saisonniers sont mobilisés au gré des campagnes. Pourtant, la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive ne semble pas y occuper une place particulière.Un employé, qui a requis l'anonymat, indique que les travailleurs bénéficient d'une couverture sanitaire à travers l'Institut de prévoyance maladie (IPM), mais reconnaît que la question de la santé de la reproduction n'est pas véritablement abordée dans leur environnement professionnel.Une situation qui pose la question de l'intégration de la prévention des IST, du VIH et des grossesses non désirées dans les dispositifs de santé au travail, particulièrement dans les secteurs qui accueillent des populations mobiles et saisonnières.À Kolda, la migration interne constitue une réalité économique et sociale incontournable. Elle accompagne le développement des activités agricoles, commerciales, scolaires, pastorales et touristiques. Elle offre également à de nombreux jeunes des possibilités d'insertion et d'autonomisation.Mais lorsque cette mobilité concerne des adolescentes confiées à des familles, employées dans des activités informelles ou éloignées de leurs réseaux de protection habituels, elle peut aussi les exposer à différentes formes d'exploitation et de violences.Les chiffres communiqués par le CCA, avec plus de 80 jeunes filles prises en charge depuis janvier, rappellent l'urgence de renforcer les mécanismes de prévention et de protection.Cela passe notamment par une sensibilisation régulière des conducteurs de mototaxis, des employeurs, des familles d'accueil et des travailleurs saisonniers. La mise en place de dispositifs d'écoute accessibles, le renforcement de l'orientation des victimes vers les structures de santé et de protection ainsi que l'accompagnement juridique et psychosocial des adolescentes sont également essentiels.Car au-delà de son attractivité économique, agricole et scolaire, Kolda est confrontée à un défi majeur : faire en sorte que les opportunités offertes par son dynamisme territorial ne se construisent pas au prix de la santé, de la dignité et de l'avenir de ses jeunes filles.Pour ces adolescentes venues chercher à Kolda un avenir meilleur, la migration ne devrait jamais devenir le chemin qui les expose aux violences. Autres articles Agression du maire d’Oulampane : la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance prône une lutte impartiale contre les violences

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