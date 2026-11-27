À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, réaffirme la détermination de l'État à lutter contre toutes les formes de violences. Il annonce que la prochaine circulaire de politique pénale demandera aux parquets de faire de ces violences une priorité.



Les violences faites aux femmes et aux filles restent une préoccupation majeure au Sénégal. Depuis le début de l'année 2026, plusieurs femmes ont perdu la vie, souvent sous les coups de leur conjoint ou d'un proche. Une situation que le ministre de la Justice dénonce avec fermeté.



« Aucune violence n'est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes », rappelle Me Moussa Sarr, reprenant les propos du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prononcés le 31 décembre 2025.



Dans son message, le Garde des Sceaux insiste sur la gravité de ces actes. Selon lui, aucune coutume ni pression familiale ne peut justifier les agressions, les menaces ou les meurtres de femmes. Il souligne également que certains drames auraient pu être évités si les premiers signes de violence avaient été pris au sérieux. Il dénonce notamment les menaces ignorées et les plaintes retirées pour préserver la famille.



Face à cette situation, le ministre annonce une mesure judiciaire. « La prochaine circulaire générale de politique pénale que j'adresserai aux parquets leur demandera de traiter ces violences comme une priorité, dès le premier signalement », précise-t-il.



Me Moussa Sarr appelle ainsi les femmes victimes de violences à briser le silence et à faire confiance à la justice. Il invite également les familles et les médias à ne plus considérer ces actes comme des affaires privées ou de simples « drames passionnels ».



« Ceux qui violentent n'ont rien à attendre de la justice, sinon la rigueur de la loi », prévient le ministre, qui appelle à une mobilisation collective pour construire une société sans violences.