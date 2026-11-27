Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré ce vendredi 27 novembre 2026 la Grande Mosquée de Kédougou,(Sud –Ouest) après y avoir accompli la prière en présence des autorités religieuses et des fidèles.
Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un chantier qui était à l’arrêt lors de la précédente visite du Chef de l’État dans la région. À cette occasion, il s’était engagé devant les habitants à relancer les travaux et à les mener à leur terme.
L’achèvement de cet édifice s’inscrit dans le cadre de la tournée présidentielle à Kédougou, aux côtés d’autres étapes consacrées notamment aux mines et aux centres de santé.
Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un chantier qui était à l’arrêt lors de la précédente visite du Chef de l’État dans la région. À cette occasion, il s’était engagé devant les habitants à relancer les travaux et à les mener à leur terme.
L’achèvement de cet édifice s’inscrit dans le cadre de la tournée présidentielle à Kédougou, aux côtés d’autres étapes consacrées notamment aux mines et aux centres de santé.
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