Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce vendredi 27 novembre 2026 les travaux de construction d’un Pôle mère-enfant au sein du Centre de santé du département de Kédougou, après son étape à Salémata.



D’une superficie de 880 m², cette future infrastructure sera dotée d’un bloc opératoire et de 61 lits d’hospitalisation, pour un délai d’exécution fixé à 16 mois. Selon le Chef de l’État, ce projet s’inscrit dans l’axe « Capital humain de qualité » de l’Agenda national de Transformation et vise à réduire les décès liés à l’accouchement.



En marge de ce lancement, le Président Faye a assisté à la remise de 9 ambulances médicalisées et annoncé la distribution prochaine de 18 autres véhicules de dernière génération dans le cadre de sa tournée économique, afin de renforcer la prise en charge des patients dans les structures sanitaires de la région, notamment au profit des localités enclavées.