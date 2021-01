De Jong met enfin tout le monde d'accord au Barça, le transfert de Hazard au Real dans le collimateur de la justice

De Jong en mode «leader»



En Espagne, le FC Barcelone s'est imposé hier après-midi face à Elche (2-0). Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Frenkie de Jong, auteur d'un but et d'une passe décisive. Pour Mundo Deportivo, le Néerlandais s'est comporté en «leader» et a permis à son équipe d'enchaîner une cinquième victoire de suite à l'extérieur. «Son but a permis au Barça de se relâcher et de montrer qu'il prenait encore plus d'épaisseur dans le milieu barcelonais.» Il permet même à Riqui Puig de marquer son premier but en championnat. Mal embarqués, les Blaugranas reviennent bien au classement ces dernières semaines, alors pour Sport, la remontée est «en route !» Là aussi, le média local met en avant la belle prestation de Frenkie de Jong qui est porté vers l'attaque cette saison avec déjà son 4e but, le 3e en championnat. Enfin, le milieu de terrain fait aussi la couverture de L'Esportiu qui estime que «tout s'additionne» enfin pour ce Barça. Si le Barça n'est pas flamboyant cette saison en Liga, il peut au moins compter sur son maître à jouer qui s'impose comme une valeur sûre de cet effectif.



Le transfert d'Hazard au Real Madrid fait encore parler !



En Belgique, une information pour le moins surprenante fait la couverture de La Dernière Heure ! En effet, il y a quelques mois, le quotidien belge nous apprenait déjà qu'une partie des indemnités de formation dues par le Real Madrid à l'AFC Tubize, un des premiers clubs de la star belge, avait fait l'objet d'une tentative de fraude de la part d'une société coréenne. Si on pensait que Hazard avait coûté 100M€ lors de son départ de Chelsea en réalité, le Real avait dû payer 160 M€. Et aujourd'hui cette histoire va plus loin car le club de Tubize va déposer une plainte comme le révèle La Dernière Heure. Un imbroglio sur les indemnités de formation qui n'ont toujours pas été versées à la formation belge en grande difficulté économique ces derniers mois. Mais celle-ci ne compte rien lâcher. «Nous préparons la plainte », a confié l’avocat du club. «Nous sommes évidemment sans nouvelle des Coréens et ne nous attendons certainement plus à en recevoir. Ce sont eux qui sont partis avec l’argent.» Affaire à suivre…



Bruno Fernandes, roi de Manchester



Enfin, en Angleterre, Manchester United a frappé un grand coup en 16es de finale de la FA Cup contre Liverpool. Dans un match un peu fou, les Red Devils se sont imposés (3-2). Et les Mancuniens peuvent remercier, une nouvelle fois Bruno Fernandes, auteur d'un coup-franc splendide en fin de match. Forcément les journaux anglais sont dithyrambiques avec le Portugais ce matin. C'était le «théâtre des rêves», écrit le Daily Star. «Bruno Fernandes avoue vivre un rêve après avoir prolongé le cauchemar de Liverpool.» Car, oui Liverpool n'était pas dans un grand jour et comme l'a très justement souligné Jürgen Klopp après la rencontre : «nous avons oublié de défendre», rapporte The Times. De son côté, The Guardian met en avant la déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, qui a estimé que son équipe était capable de : «rivaliser avec les meilleurs.» Le coach mancunien se «réjouit que Fernandes aide United à couler Liverpool.» Enfin, The Sun fait surtout sa couverture sur Bruno Fernandes et son année passée chez les Red Devils. «Le milieu de terrain a transformé cette équipe depuis son arrivée et ce n'est qu'un début», juge le tabloïd.