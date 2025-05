De Ouagadougou, Ousmane Sonko relance l’appel à l’unité des panafricanistes pour "la libération de l’Afrique"

En visite officielle à Ouagadougou, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accordé un entretien à la RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina) dans lequel il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement pour une souveraineté africaine pleine et entière. Dans un ton résolument panafricaniste, il a appelé à l’unité des peuples du continent et à une rupture claire avec les tutelles étrangères.



« Dès lors qu’on nous a dit que nous étions des États indépendants, cette indépendance, nous l’avons arrachée d’une manière ou d’une autre. Certains par la lutte, d’autres par la lutte politique alors c’est à nous de lui donner un contenu », a-t-il déclaré.



Critiquant l’attitude de certains dirigeants africains, Ousmane Sonko s’est interrogé : « Qu’est-ce qui a fait que durant toutes ces années, une bonne partie de nos leaders ont accepté de continuer à subir les diktats et les ordres venus d’ailleurs ? » Avant de poursuivre : « Nous avons été suffisamment divisés pendant trop longtemps, parfois sur des détails. »



Le chef du gouvernement sénégalais a lancé un appel clair aux panafricanistes et souverainistes du continent : « Il est aujourd’hui question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, autour du combat qui est celui de la libération de l’Afrique. »



Prenant l’exemple de son propre pays qu'est le Sénégal, il a cité les récentes décisions prises par les nouvelles autorités : « Depuis plus d’un an, le processus et les actes que nous posons vont dans le sens d’un souverainisme assumé. »



Il a notamment évoqué le retrait progressif des forces françaises du territoire sénégalais : « Si vous suivez l’actualité récente, une base militaire française a été libérée, et cela prendra fin d’ici le mois de juillet. À compter de cette période, il n’y aura plus de bases militaires étrangères au Sénégal. »