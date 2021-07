De féticheur à phénomène, Koukandé où le "mal de mer" d'une société sénégalaise avide de buzz

Des attitudes qui font vivre certains

Ce phénomène traduit le désœuvrement des Sénégalais

Si Koukandé fait buzz sur les Réseaux sociaux, il n'en est pas moins "persona non grata" chez les juristes, sociologues et autres spécialistes de médias. Interpellés par PressAfrik pour analyser ce phénomène qui connait de plus en plus de l’ampleur au Sénégal, beaucoup n’ont pas voulu s’exprimer sur la question, classant l’affaire de « thiakhane » (divertissement), excepté le sociologue Abdou Khadre Sanogo.« C'est ce qu'on appelle la montée du méchianisme. Et on sait que ça prospère au Sénégal parce que nous avons des mentalités qui sont très tournées vers ces genres de considérations. Les gens adorent ce qu'on appelle les "rares news". C'est-à-dire des informations qui sortent de l'ordinaire. Et quelque part je crois que le souci majeur, c'est qu'ils cherchent eux-mêmes à se faire une publicité et ils arrivent quand même à avoir », a commenté d’entrée, Abdou Kadre Sanogo.Quoiqu'on puisse dire, a poursuivi notre interlocuteur, « aujourd'hui tout le monde connaît Koukandé. Donc, le souci c'est que dans ce pays, facilement on nous donne une tribune pour pouvoir raconter nos inepties. Maintenant, c'est quelque part les attitudes qui nourrissent les débats et qui font vivre même certains. Je crois que quelque part il y a une complicité des médias sociaux. Ils en profitent pour vendre ».Avant Koukandé, d'autres personnes se sont autoproclamées Prophète. Selon Abdou Khadre Sanogo, quelque part, « il y a une certaine absence de ce qu'on appelle le sens de la mesure. On peut être charlatan ou marabout, mais il y a des moments où on est tellement obnubilé par une absence de modestie et on commence ne pas de tracer de limites pour nous même ».« Et ça, c'est une forme de pathologie. Dans ce pays, quand certains ont besoin d'être aidés psychologiquement, on en fait des personnages inébranlables. Même un enfant de 5 ans ou 6 ans sait que rien ne se passera le jour du Tamkharit. Maintenant, ceux qui s'attachent à ces propos, s'attendent à des excuses comme -non, je ne vous ai jamais parlé de ça. Quand je disais cela, c'était par rapport à un sens bien précis- », a-t-il prévenu.Abdou Kadre Sanogo est convaincu que maintenant, Koukandé aura entre-temps gagné en publicité. Ainsi, c'est le propre des Sénégalais. Il a, par ailleurs, exprimé sa crainte par rapport aux gens qui prêtent beaucoup d’attention à ces propos. .Ce phénomène qui s’amplifie au Sénégal interpelle tous. Pour M. Sanogo, il y a sans nul doute, lieu de s’inquiéter. Non seulement pour la société sénégalaise, mais aussi pour toutes les sociétés. « Il y a lieu de s'inquiéter pour toutes les sociétés. Parce que les sociétés dans lesquelles nous sommes, surtout l'hyper prééminence des réseaux sociaux ont tendance à se coller comme ce n'est pas possible. C'est la culture des ragots et des Fake news. Il me semble que ça exprime un taux assez exponentiel de temps. Ça traduit le désœuvrement des Sénégalais »Les Sénégalais, d’après le sociologue sont « tellement désœuvrés qu'ils s'agrippent sur ce genre de phénomène afin de se créer un quotidien pour en parler ou en discuter pour avoir un os à grignoter et occuper les vides quotidiens de leurs vécus ». « Et c'est qui est inquiétant. Un peuple qui n'est pas désœuvré n'aurait même pas entendu parler de cette histoire », a-t-il soutenu.