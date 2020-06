De pire en pire...4 nouveaux décès, 145 nouveaux cas dont 27 importés et 19 communautaires

La situation empire depuis l'annonce du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr du recul de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Après les 216 cas enregistrés dans les deux derniers jours dont 23 graves et 35 issus de la transmission communautaire, 145 autres nouveaux cas ont été signalés ce samedi dont 27 importés et 19 communautaires. Pire, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a annoncé quatre (4) nouveaux décès liés au coronavirus au seul jour du vendredi 12 juin. Ce qui porte le nombre de morts à 60 depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Aussi 22 malades sont admis dans les services de réanimation.



Seul point positif de ce point du jour, et que l'on doit au corps médical, c'est la guérison de 128 patients...