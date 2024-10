Débat houleux entre Abdoul Mbaye et El Malick Ndiaye sur la récupération des fonds publics présumés détournés

J’ai écouté @elmaalignjaay dire «les 1000 milliards existent, votez pour nous nous irons les chercher ». Non! Allez les chercher maintenant car le pouvoir de le faire est déjà entre vos mains depuis 7 mois. Les politiciens doivent cesser de prendre les Sénégalais pour des idiots

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) October 30, 2024



Une joute verbale s’est engagée entre l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et le ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, autour de la récupération de fonds publics présumés détournés.Abdoul Mbaye, s’adressant à ses abonnés, a critiqué une récente déclaration d’El Malick Ndiaye, selon laquelle ce dernier aurait affirmé : « Les 1 000 milliards existent, votez pour nous, nous irons les chercher. »Selon l’ancien Premier ministre, si de tels fonds existent réellement, le gouvernement devrait déjà avoir pris des mesures pour les récupérer. « Non ! Allez les chercher maintenant, car vous avez déjà le pouvoir de le faire depuis sept mois », a-t-il martelé, ajoutant : « Les politiciens doivent cesser de prendre les Sénégalais pour des idiots. »Une pique directe qui vise à questionner l’engagement du parti au pouvoir à agir efficacement pour le bien des citoyens.La réplique n’a pas tardé. El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et responsable de la Communication du Pastef, a vivement critiqué la position d'Abdoul Mbaye, remettant en question sa compréhension des procédures judiciaires nécessaires pour récupérer ces fonds. « Dire que vous avez été Premier ministre dans ce pays ! Comment pouvez-vous ignorer qu’il faut une juridiction compétente pour récupérer ces fonds détournés ? » a-t-il rétorqué.Selon lui, les démarches nécessitent des étapes juridiques précises, et la coalition attend que la « juridiction compétente » soit sollicitée dans un cadre légal. « Le peuple votera pour nous, et nous ferons ce qu’il faut à travers la juridiction compétente », a-t-il assuré, invitant Abdoul Mbaye à reconsidérer ses propos.