Débats Ousmane Sonko -Amadou Ba : l'EAO réitère sa demande pour son organisation

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé l'idée d'un débat avec Amadou Ba, ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition "Jamm ak Njariñ", via un post sur son compte X. Cette proposition a suscité un vif intérêt, incitant plusieurs entreprises privées sénégalaises à se positionner pour organiser ce duel.



L'École d'Art Oratoire et de Leadership (EAO) a également manifesté une volonté persistante d'organiser ce débat, comme l'a confirmé un communiqué récent. Cependant, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) s'est interposé, rappelant aux médias qu'il est l'unique habilité à organiser de tels débats durant la campagne électorale.



En réponse, l'EAO a noté dans un communiqué qu'elle n'est pas soumise à la tutelle du CNRA, précisant qu'elle n'est pas un média. Dr Cheikh Omar Diallo a réaffirmé la volonté de l'institution d'organiser le débat, soulignant que cette initiative vise à enrichir le débat démocratique autour des enjeux économiques du pays. Les deux candidats ont exprimé leur intérêt et disponibilité pour aborder les préoccupations prioritaires des Sénégalais, générant ainsi un fort engouement à la fois national et international.