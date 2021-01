"Débile... Rendez Seye à sa famille", par Kaccor Bi

C’est à croire que le pouvoir a commencé à rendre ces messieurs et dames carrément débiles. Ils sont devenus hystériques et voient partout des ennemis à abattre. Depuis que l’on parle de détournement de l’aide au développement, c’est la première fois que l’on voit une personne en prison pour avoir dénoncé cela.



Le cinéaste Sembène Ousmane lui-même avait évoqué cette question dans au moins un de ses films. Des écrivains se sont également invités dans le débat. Aucun d’entre eux n’a été censuré et n’a pas non plus été harcelé par le pouvoir. A ce titre, le cas Boubacar Sèye nous parait complètement débile. Le Proc doit se trouver d’autres clients que ce Monsieur qui ne parle pas dans le vent. Pourquoi ne pas, par exemple, convoquer les deux personnes qui s’accusent de malversation dans leur gestion à « Dakar Dem Dikk » ? Voilà un sujet qui nous parait plus sérieux que les déclarations du sieur Sèye. Ou encore faire la lumière sur l’affaire Mamour Diallo !



Le détournement de l’aide au développement, qui prend d’autres circuits pour enrichir d’autres personnes, reste bien une réalité dans nos pays. Et ça ne date pas d’aujourd’hui.



Rendez Sèye à sa famille ! Si c’est pour l‘humilier qu’on le jette en prison, nous ne sommes plus dans un Etat de droit. C’est ridicule et scandaleux. Difficile de croire que c'est juste pour avoir demandé des comptes sur l'utilisation de fonds publics que M. Sèye a été privé de sa liberté. Car parmi ces messieurs et dames qui trônent à la table du Conseil des ministres ou qui déjeunent avec le Chef, rotant et caressant leurs grosses bedaines, y en a qui ont dit pire sans pour autant avoir droit à un séjour gratuit à Rebeuss.



Que n’a-t-on pas raconté sur Me Wade, son fils et son gouvernement sans que cela ne soit avéré ? Ce qui se passe actuellement dans ce pays nous parait carrément scandaleux en plus de constituer un grand recul pour la démocratie. Il est temps de se ressaisir, surtout que les cœurs brûlent. N’est-ce pas Cissé Lo ?



Kaccor Bi, Le Témoin