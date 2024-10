Débordement du fleuve Sénégal : Moussa Bocar Thiam exige la mise en place d’un plan ORSEC à Matam

Le maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, s'est exprimé sur les inondations dans la région de Matam, causées par les débordements du fleuve Sénégal. Intervenant sur la RFM, il a déploré l'indifférence des autorités et d'exprimer leur négligence face à cette catastrophe. Il a exigé la mise en place immédiate d'un plan ORSEC (Plan d’Organisation des Secours).



« J'apporte tout mon soutien à la population de la région de Matam (nord). La question que tout le monde se pose ici à Matam : c'est pourquoi à Matam le plan Orsec n'est pas déclenché pourquoi des moyens colossaux ne sont pas déployés immédiatement pour tous les villages qui sont aujourd'hui engloutis par les eaux ? Et l'on ne comprend pas des visites de certains ministres ignorant les populations qui sont en détresse », a déploré le maire de Ourossogui.



Moussa Bocar Thiam a insisté sur la nécessité pour l'État de mobiliser les ressources et de déclencher le plan ORSEC. « Nous avons constaté aujourd'hui qu'un petit village de Belly Diallo a été complètement englouti par les eaux. Il y a des gens qui ont passé la nuit à la belle étoile sans aucune assistance. Il est important que dans des situations comme ça qu'un plan Orsec soit déclencher immédiatement et que l'Etat double ses moyens pour venir en aide aux populations », a-t-il déclaré.