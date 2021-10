Début d'épidémie de Dengue au Sénégal: la riposte de l'Iressef

« Il y a effectivement une épidémie de Dengue. Heureusement que les services du ministère ont dépisté très tôt cette contagion. Des mesures idoines sont en train d’être prises pour caractériser l’épidémie pour savoir en général qui sont les profils contaminés », a confirmé le chercheur de l’Iressef, selon qui une bonne caractérisation de l’épidémie permet d’organiser la riposte.



« Il y a eu une affluence de personnes que l’on traite et qui ne répondent pas au traitement. Après des recherches poussées on s’est rendu compte qu’il s’agit du virus de la Dingue », a-t-il expliqué par rapport aux développements de la maladie à Richard Toll et à Rosso du Sénégal.



D’ores et déjà, un programme spécial de suivi des Alco virose a été déjà mis sur pied dans le sud du pays. Une surveillance épidémiologique du virus de la dengue ou « grippe tropicale », qui est une maladie transmise par la piqûre d’un moustique porteur de l’un des quatre virus de la dengue. « Nous allons initier une collaboration avec le ministère de la Santé pour aller recueillir des prélèvements et essayer au maximum de caractériser dans nos laboratoires les caractéristiques du virus. Nous suivons les Algo Vorose à travers un programme basé en Casamance où nous nous attendions à avoir une épidémie Algo Virose. Mais on se rend compte que la première épidémie est venue du Nord en l’occurrence la Dengue qui est une Arbovirus comme, le Zika, le Sugungueunar, la fièvre jaune », a détaillé le Dr Cissé dans les colonnes du journal Le Témoin,



Diagnostiquant la maladie, il a expliqué que la Dengue se manifeste par un syndrome fébrile, une fièvre, un malaise, des maux de tête qui simulent un paludisme. Bruxelles vient en appoint à la recherche et à la formation Dans le cadre de la coopération entre Dakar et Bruxelles, des perspectives s’ouvrent pour la production de vaccin.