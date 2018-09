Décapitation d'Assane Seck : Gora Seck, fils du défunt « comment j’ai tué mon père…»

L’affaire du meurtre du vieux Assane Seck (71 ans), décapité et la tête jetée dans un puits à Keur Assane, à Tivaouane, a été tué par son fils, Gora Seck. Arrêté jeudi, le fils du défunt aurait avoué les faits.



Selon L'Observateur, Gora Seck a confié aux enquêteurs avoir attendu dans la brousse son père qui se rendait à un baptême dans un village voisin. Dès qu'il a vu le vieux Assane Seck, il a foncé sur lui, lui a asséné un coup de gourdin sur la tête avant de prendre sa machette pour le décapiter et emporter sa tête.



Après avoir accompli son crime, Gora jeta la tête de son père dans le puits. Et pour brouiller les pistes, il troquera ses habits maculés de sang par des vêtements propres.



Et le journal d’ajouter que sous les regards douloureux des villageois, Gora a fini par sortir ses habits tachés de sang, après avoir passé aux aveux.



Toujours en garde à vue pour meurtre en même temps que sa mère et son petit frère, accusés d'être ses complices, le mobile du crime, d’après le journal serait un règlement de comptes.