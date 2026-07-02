Souveraineté : Dakar abrite la 44e Assemblée générale de la CICA-RE

Dakar accueille l’ouverture de la 44e Assemblée générale ordinaire de la Compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA (CICA-RE). Cette rencontre continentale réunit les États membres et actionnaires pour analyser les résultats de cette entreprise, souvent appelée l'assureur des assureurs. Les participants doivent définir les futures orientations de cette institution, considérée comme un outil indispensable à la stabilité financière et à la souveraineté économique des pays africains.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre chargé du Budget, Amadou Abdoulaye Badiane, en présence de la présidente du conseil d'administration et du directeur général de la compagnie. La CICA-RE s'est donné pour mission historique de consolider les marchés africains de l'assurance en conservant un maximum de primes de réassurance sur le continent, plutôt que de les transférer à l'étranger.



Le gouvernement du Sénégal a profité de cet événement pour réaffirmer son soutien à l'institution. Les autorités sénégalaises ont annoncé leur volonté d'accompagner la compagnie dans le déploiement de son plan stratégique de développement prévu pour la période 2025-2029. Cet appui s'aligne sur les orientations fixées par les autorités locales dans l'Agenda national de transformation 2050.

