Emploi : le taux de chômage grimpe à 22,9% au premier trimestre 2026 (Rapport)

Le chômage a connu une hausse au Sénégal au début de l'année 2026. Selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’Emploi (ENES) publiés par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le taux de chômage au sens élargi a atteint 22,9% au premier trimestre 2026, enregistrant une progression de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période en 2025.



Cette dégradation du marché du travail frappe de manière très inégale les différentes catégories de la population. Les données de l'ANSD révèlent que le chômage est deux fois plus important en zone rurale qu'en milieu urbain, s'établissant respectivement à 32,0% contre 17,4%. De même, les femmes et les jeunes de 15 à 34 ans restent les plus touchés par le manque d'emploi, quel que soit leur lieu de résidence. Au sens strict du Bureau international du Travail (BIT), le taux de chômage national ressort quant à lui à 5,1%.



L'enquête met également en lumière la situation préoccupante des jeunes âgés de 15 à 24 ans. D'après l'organisme officiel de la statistique, plus d’un tiers de cette tranche d'âge (34,1%) se retrouve dans la catégorie des « NEET », c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Ce taux a progressé de 0,6 point en un an et culmine à 47,4% dans les campagnes.



Malgré cette hausse du chômage, l'ANSD note un léger regain de l'activité globale, avec 56,5% de la population en âge de travailler qui a participé au marché de l'emploi. Le secteur reste cependant largement dominé par le travail indépendant, qui représente 54,4% de la population occupée, alors que la part de l’emploi salarié progresse pour atteindre 43,5%.