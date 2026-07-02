Industrie : les prix de la production reculent de 0,3% en mai 2026

Les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont enregistré une baisse de 0,3% au Sénégal en mai 2026 par rapport au mois d'avril. Selon l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), dans son rapport publié le 1er Juillet, 2026, ce repli mensuel s'explique principalement par une diminution de 1,6% des prix des produits manufacturés. Au sein de cette catégorie, la baisse a été particulièrement marquée dans le secteur des produits chimiques, pharmaceutiques, du caoutchouc et du plastique, qui affichent un recul de 5,3% sur la période.



À l'inverse, l'organisme de la statistique souligne que les industries extractives ont vu leurs prix progresser de 1,6% sur un mois, une hausse portée par l'augmentation des cours du pétrole brut qui ont gagné 2,9%. De leur côté, les tarifs de l’électricité, du gaz, de l’eau et des industries environnementales sont restés totalement stables. Pour ce qui est de l'égrenage de coton, secteur suivi en marge de l'indice principal, les prix affichent une légère baisse mensuelle de 0,6%.



Malgré ce ralentissement passager en mai, la tendance reste à la hausse sur le long terme. Les données de l'ANSD révèlent qu'en variation annuelle, les prix de la production industrielle ont bondi de 9,1% par rapport à mai 2025, poussés par le renchérissement de 23,9% des produits des industries extractives. Sur les cinq premiers mois de l’année 2026, les prix industriels nationaux se maintiennent en progression de 4,5% comparativement à la même période de l'année précédente.