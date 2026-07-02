Développement : L'ONU soutient le Sénégal pour préparer sa sortie de la catégorie des PMA

Le Système des Nations Unies au Sénégal a entamé un appui technique et stratégique étroit pour accompagner le gouvernement dans sa sortie de la catégorie des Pays les moins avancés (PMA). Dans ce cadre, la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) a tenu mercredi une séance de travail avec plusieurs groupes d'experts et d'économistes de l'ONU. Cette rencontre a permis d’analyser l'impact de ce changement de statut pour le pays et de définir les priorités de la stratégie nationale de transition.



La sortie de cette catégorie représente une étape majeure pour l'économie nationale. Selon les participants, cette évolution doit aider à accélérer la transformation structurelle du Sénégal, tout en protégeant les acquis économiques et sociaux et en améliorant la résistance du pays face aux crises futures.



Pour réussir ce passage, les équipes onusiennes se sont engagées à garantir un suivi rigoureux aux côtés des autorités locales. Le Système des Nations Unies au Sénégal a ainsi réaffirmé sa volonté d'assurer une « transition fluide, inclusive et durable, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050 et du Programme 2030 ».