Décès Kène Ndoye : Macky Sall pleure « une athlète de haut niveau »

Kène Ndoye était alitée depuis une dizaine d'années. Depuis plus de deux ans, les médias nationaux avaient alerté sur l'état de santé de l'athlète qui se dégradait.



C'est aux Championnats d'Afrique organisés en 1998 à Dakar que Kène Ndoye s'est révélée au public en montant deux fois sur le podium (une médaille d'argent à la longueur et une en bronze au triple saut).



Deux fois championne d'Afrique du triple saut lors des Championnats d'Afrique de 2000 en Algérie et de 2004 (Brazzaville), elle a été médaillée de bronze au triple saut en 2003 aux Championnats du monde d'athlétisme en salle, à Birmingham (Angleterre).



Kène Ndoye a terminé sixième lors des Jeux olympiques d'Athènes de 2004 et à la même place au triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme de 2003 à Paris et à ceux de 2005 à Helsinki.



Elle a gagné la médaille d'or au triple saut lors des dixièmes Championnats d'Afrique d'athlétisme de Yaoundé en 1996. Elle termine à la troisième place l'édition suivante (1998) à Dakar et aux Jeux africains de 1999 à Johannesburg (Afrique du Sud).



Médaillée d'argent au saut en longueur lors des Championnats d'Afrique de Tunis de 2002, puis première au triple saut lors des Jeux africains d'Abuja (Nigeria) de 2003, Kène Ndoye a fait les beaux jours de l'athlétisme sénégalais, surtout féminin.



C'est aux Jeux africains de Maputo en 2011 qu'elle a participé à sa dernière compétition internationale, terminant à la deuxième place au triple saut.