Décès d’Abdoulaye Ba : Ibrahima Ndoye, Procureur de la République, sera face à la presse ce mardi

Etudiant en deuxième année de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Abdoulaye Ba (21 ans) a brutalement perdu la vie, après des affrontements entre apprenants et forces de l’ordre le 09 février 2026. Face à l’exigence de vérité d’une très grande partie de l’opinion publique, le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, prévoit un point de presse dans l’après-midi de ce mardi 17 février 2026, au Palais de justice de Dakar.



Dans un communiqué, le Procureur avait déjà annoncé que «les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime». Ces propos avaient suscité la colère d’une frange de la population dont des acteurs de la société civile, pour qui, Ibrahima Ndoye cherche à «étouffer la vérité», surtout que l’autopsie d’Abdoulaye Ba révèlent plusieurs «fractures» et «traumatismes» physiques.



De son côté, face aux parlementaires, dans la journée du lundi 16 février, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yacine Fall, a assuré que "tous ceux qui ont enfreint les règles, la loi s’appliquera sur eux".