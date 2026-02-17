Violences au campus social de Dakar : le COUD évoque des dégâts matériels estimés à 533 millions de FCFA

Les affrontements violents du 09 février à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine. Les premières investigations ont abouti à l’’interpellation de Waly Faye (28 ans), Bathié Fall (29) et Demba Ka (31 ans), tous leaders des Amicales d’étudiants, organisatrices des manifestations de protestation à l’origine du drame.



Selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce mardi, en marge des enquêtes, le centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a transmis un rapport de ses services techniques qui évoquent des dégâts matériels estimés à 533 millions de FCFA.



En ce qui concerne les prévenus, ce lundi 16 février, ils ont été déférés au Parquet, et seront édifiés sur leur sort dans la journée de ce mardi 17 février. Ces étudiants sont poursuivis pour «violences et voies de fait, outrage à agents, rébellion, destruction de biens publics et privés, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, attroupement, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique».