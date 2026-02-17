Scandale homosexuel : Ibrahima Magib Seck révèle l’organisation d’"une soirée partouze" chez Pape Cheikh Diallo

Fils de Saer Seck, président de l'Institut Diambars, Ibrahima Seck a été interpelé à Saly (sud-est) dans le cadre de l’affaire des «présumés homosexuels» qui secoue le Sénégal. Face aux enquêteurs de la brigade de recherches de (Br) de Keur Massar (banlieue de Dakar), Ibrahima Seck «a révélé qu’une soirée partouze, lors de laquelle tout était permis, avait été organisée aux Mamelles, chez Pape Cheikh Diallo», selon le quotidien Libération.



L’exploitation des téléphones portables des mis en cause a permis aussi de recueillir des informations sur Whatsapp qui auraient confirmé des rencontres homosexuelles. Une nouvelle vague d’arrestations est attendue.



Dans la soirée du lundi 16 février, la Gendarmerie a annoncé que quatre (04) prévenus dans ce dossier, dont un extrait de prison, sont porteurs du VIH et se livraient volontairement à des rapports sexuels non protégés. A ce stade de l’enquête, sur les 16 hommes arrêtés, au moins 12 sont porteurs du VIH.