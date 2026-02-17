Jesse Jackson, pasteur et icône de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis, est mort à l’âge de 84 ans

Une dernière standing ovation l’avait accueilli, le 20 août 2024, à Chicago, en pleine convention d’investiture de la première candidate afro-américaine à la présidence des Etats-Unis, Kamala Harris. Diminué par la maladie de Parkinson qui s’était déclarée près d’une décennie plus tôt et le contraignait alors à se déplacer en fauteuil roulant, Jesse Jackson avait dû se contenter de répondre aux applaudissements par des sourires et des saluts de la main. Son verbe, qui l’avait propulsé aux avant-postes du camp démocrate quatre décennies plus tôt mais avait aussi régulièrement créé l’embarras, appartenait déjà au passé.



Il est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé sa famille, mardi 17 février, dans un communiqué. « Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l’égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité », a-t-elle estimé, précisant qu’il était mort « en paix, entouré par sa famille ».



Il naît, le 8 octobre 1941, à Greenville, dans une Caroline du Sud où règne la ségrégation comme dans tous les autres Etats sudistes. Fils naturel d’une lycéenne de 16 ans et d’une figure de la communauté noire de la ville, un ancien boxeur professionnel âgé de 33 ans, il gagne un nom lorsque le postier qui épouse sa mère un an plus tard lui donne le sien, sans parvenir à effacer totalement l’opprobre.