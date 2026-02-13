Décès d’Abdoulaye Ba : l’APDH réclame vérité, justice et fin des violences en milieu universitaire

L'Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) condamne fermement la mort de l'étudiant Abdoulaye BA, battu à mort dans des circonstances qui restent à éclaircir. Elle exprime ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la victime.



Dans un communiqué, l'APDH exige que la lumière soit faite dans cette affaire afin d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. « Nous demandons aux autorités compétentes de situer les responsables de cet acte odieux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et sanctionner l'auteur ou les auteurs de ce crime », indique l’association.



L’APDH rappelle que les bastonnades et tortures sont interdites par les conventions internationales signées par l'État du Sénégal, notamment la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants.



Elle exige également des autorités sénégalaises à « interdire formellement la franchise universitaire », qui, selon elle, a trop souvent « servi de prétexte pour des actes de violence et de répression contre les étudiants ».

