Mort d’Abdoulaye Ba : le mouvement NITTU DEGG réclame la démission de Me Bamba Cissé

Le coordonnateur du mouvement NITTU DEGG, Omar Sarr, a réagi à la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans une déclaration empreinte de colère, il appelle les autorités à assumer leurs responsabilités politiques et à mettre fin aux slogans.



Selon Omar Sarr, la première mesure attendue pour déplorer la « mort atroce » du jeune Abdoulaye Ba est la démission immédiate de Me Bamba Cissé de ses fonctions. Le responsable de NITTU DEGG exprime son regret face à une autorité qui, selon lui, refuse de soulager le peuple en démissionnant et tente de « se dédouaner en essayant d'imputer la faute aux autres ».



L'interpellation du mouvement porte principalement sur la décision d'introduire les forces de défense et de sécurité (FDS) sur le campus universitaire. Omar Sarr rappelle que ce choix politique a historiquement conduit à des drames similaires, citant les noms de Bassirou Faye, Fallou Sene et Balla Gaye. Pour le coordonnateur, les autorités doivent accepter d'avoir pris une « mauvaise décision politique » et en assumer les conséquences, rappelant que la vie humaine est sacrée.



La note revient également sur le choc émotionnel lié à la disparition de l'étudiant, décrit comme un « porteur d'espoir » par sa famille. Omar Sarr cite les propos de la victime — « BOY SAMA YAAY MANE REK LA YAKAR », rapportés par sa mère peu avant son décès. S’appuyant sur le rapport d’autopsie, il évoque une mort « lente, douloureuse et barbare », tout en s’interrogeant sur l’issue d’un combat mené depuis trois ans sous le mot d’ordre « SONCKO REK LA NIUY TOPE ».



En conclusion de sa déclaration, le leader de NITTU DEGG souligne le paradoxe d'une jeunesse qui s'est constituée en « bouclier humain » pour porter au pouvoir une équipe prônant la rupture et « le don de soi pour la patrie », pour finalement subir une perte « causée par ces derniers ». Face à ce constat, Omar Sarr appelle à une profonde remise en question de la manière de penser et des méthodes de choix de la jeunesse sénégalaise et de la diaspora.