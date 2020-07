Décès d'un jeune par électrocution pendant la pluie: les populations de Gueule Tapée accusent la mairie

La nuit de lundi 13 à mardi 14 juillet 2020, a été dramatique au quartier Gueule Tapée de Dakar. Une forte pluie accompagnée de vents a mis à terre une tente sous laquelle trois (3) personnes étaient assises pour surveiller leurs moutons.



Une des trois voulant relever la tente a reçu une décharge électrique. La scène vire au drame. Ses deux autres compagnons tentent de le secourir avant se prendre, à leur tour, des décharges électriques. Plus chanceux, ils se retrouvent à l'hôpital.

La mairie de Gueule Tapée est pointée du doigt par les populations qui l'accusent d'être l'auteure de ces branchements anarchiques. Mais les dirigeants de la Commune nient toute responsabilité.



Le directeur de la Distribution de Senelec, Samba Dieng, joint par le journal L'AS, a dégagé toute responsabilité de l'entreprise dans ce tragique accident. Il affirme que ledit branchement n'a pas été effectué par les agents de la Senelec. Monsieur Dieng a fait appel à la population pour plus de vigilance avec l'électricité surtout en cette période d'hivernage, avant de demander aux autorités et autres habitants des localités de se rapprocher des services de la Senelec pour des branchements aux normes.