Décès de 4 militaires en Casamance: Karim Wade promet de l’équipement anti-mine moderne et une accélération des opérations de déminages après 2024

Le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (PDS) a présenté ses condoléances au peuple sénégalais suite aux décès de quatre militaires suite à une explosion de mine antichar sur leur véhicule, vendredi.



« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris que quatre de nos valeureux Diambars sont tombés au combat en Casamance lors de l’explosion d’une mine anti-char. A toute la Nation et aux familles de nos soldats, je présente mes plus sincères condoléances. Cette tragédie doit nous rappeler combien les champs de mines menacent quotidiennement la vie de nos compatriotes casamancais et combien cette crise hypothèque le développement du formidable potentiel économique de notre chère et belle Casamance », a écrit Karim Wade sur ses Réseaux sociaux.



Wade-fils ne s’est pas arrêté là. Il a saisi l’occasion pour faire des promesses électorales sur la question du déminage en Casamance.



« Des équipements anti-mines modernes et performants pour nos soldats, l’accélération de la cartographie des champs de mines et le renforcement des opérations de déminage, la paix définitive en Casamance, ce doit être des chantiers prioritaires au soir du 25 février 2024 ! », dit-il.