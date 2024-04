Décès de Abdallah Dionne : le témoignage émouvant de son directeur de campagne

Les témoignages fusent de partout suite au rappel à Dieu de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ce vendredi 5 avril, à Paris à l’âge de 64 ans. Mouhamadou Moustapha Diagne son directeur de campagne regrette la perte d’un grand homme d’Etat



« Mahammed Boun Abdallah Dionne était un homme sincère d’une grande spiritualité. Un homme profondément croyant et très imprégné de religion. La nouvelle de sa mort est non seulement ressentie par ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, mais aussi par toute la nation. Son héritage en tant qu'homme d'État accompli restera inoubliable », a dit Mouhamadou Moustapha Diagne, directeur de campagne de la Coalition Dionne Président.



Premier ministre du Président Macky Sall de 2014 à 2019 et ancien responsable de l’Alliance pour la République, le défunt a eu à conduire la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar lors des législatives de 2017. Une élection qu’il avait remporté avec une large majorité à l'Assemblée nationale.



Candidat à la dernière élection présidentielle, Mahammed Abdallah Dionne a été évacué en France à la veille du scrutin du 24 mars dernier, après qu'il a été alité.



Mouhamadou Moustapha Diagne a également dépeint un homme intègre qui aime son pays.

« Dieu a fait que j’étais son directeur de campagne lors de la présidentielle. Malgré sa maladie, il s’est sacrifié pour briguer le suffrage des Sénégalais. C’est un homme intègre, un travailleur infatigable, qui a toujours aimé son pays. J’ai sacrifié mon poste au ministère de l’Éducation pour l’accompagner. J’étais avec lui par conviction de par son parcours de grand homme d’Etat », a-t-il raconté sur la RFM.



L'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne sera inhumé dans son Gossas natal.