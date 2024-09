Décès de Amadou Makhtar Mbow : le Président Diomaye Faye rend hommage à un « grand défenseur du multilatéralisme »

Actuellement à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a réagi au décès du Professeur Amadou Makhtar Mbow par un post sur son compte X, lui rendant hommage en tant que « grand défenseur du multilatéralisme ».



« De New York pour l’AG des Nations Unies, c'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du Professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO et un grand défenseur du multilatéralisme », a écrit le chef de l’Etat.



« C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Que sa sagesse et son engagement continuent d’inspirer l’Afrique et le monde. Paix à son âme », a ajouté le Président Faye.