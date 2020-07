Décès de Babacar Touré : Macky Sall rend hommage à un "homme de consensus et de dialogue"

Le président de la République, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage à Babacar Touré, membre fondateur du groupe Sud Communication, décédé dimanche. Via Tweeter, le chef de l'Etat peind le défunt comme un "homme de consensus et de dialogue".



"Journaliste chevronné et pionnier dans l'entreprise de presse et la formation des journalistes, homme de consensus et de dialogue, Babacar Touré aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. A sa famille, au groupe Sud et à la presse, je présente mes condoléances", a-t-il écrit.