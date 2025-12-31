Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nioro : 9032 comprimés et 159 bouteilles de sirop vétérinaire saisis lors d’une opération de la gendarmerie



Nioro : 9032 comprimés et 159 bouteilles de sirop vétérinaire saisis lors d’une opération de la gendarmerie
La Brigade Territoriale de Nioro, dans le cadre de la sécurisation du marché hebdomadaire de Dinguiraye, a mené le samedi 27 décembre 2025 une intervention ayant abouti au démantèlement d’un réseau impliqué dans la vente illicite de médicaments, a annoncé la Gendarmerie nationale.
 
La même source renseigne que cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement ayant permis aux gendarmes de prendre les mis en cause en flagrant délit.

L'opération a ainsi permis l’interpellation de cinq (05) individus ainsi que la saisie de différents articles dont neuf mille trente-deux (9032) médicaments en comprimés et cent cinquante-neuf (159) bouteilles de sirop vétérinaire.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 31 Décembre 2025 - 18:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter