Lutte contre le vol de bétail : le Sénégal valide son Système national d'identification et de suivi

Le gouvernement du Sénégal a approuvé les études menées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur le Système national d’identification et de suivi du bétail (SNITB) à la suite d’un atelier national qui s’est tenu la semaine dernière à Diamniadio.



D'après la Fao, cet événement a marqué un tournant décisif dans la lutte contre le vol de bétail. L'accent a été mis sur l'innovation et l'implication des jeunes entreprises technologiques pour s'attaquer à ce problème qui menace les moyens de subsistance de millions de familles en Afrique de l'Ouest. « Au Sénégal, les pertes annuelles sont estimées à deux milliards de francs CFA (environ 3,2 millions de dollars américains). Le vol de bétail représente une menace économique et sociale majeure pour les éleveurs », note la Fao.



Les parties prenantes ont validé une feuille de route budgétisée, prévoyant notamment la création de comités locaux de lutte contre le vol de bétail dans les 557 municipalités.

Un comité technique multisectoriel a été mis en place, réunissant des institutions publiques, des membres de la société civile et des entreprises privées, dont plusieurs start-ups spécialisées dans le suivi du bétail et la sécurité électronique.



Les forces de défense et de sécurité, appuyées par des entreprises privées créées par d'anciens gendarmes, mettent à profit leur expertise pour retrouver le bétail volé. Grâce au renseignement communautaire et technologique, elles anticipent les mouvements suspects, démantèlent les réseaux criminels et rétablissent la confiance des éleveurs.

La FAO s'engage à soutenir le ministère dans la mise en œuvre de cette stratégie et encourage l'intégration des innovations proposées afin de développer des solutions inclusives, durables et adaptées aux besoins des éleveurs et des institutions.



Les récentes mesures contre le vol de bétail



Lors du conseil interministériel sur la préparation de la Tabaski et la lutte contre le vol de bétail tenu le 6 mai dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait pris plusieurs décisions de lutte contre le vol de bétail. Il a instruit le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage devait organiser un atelier sur le vol de bétail au cours du mois de juin 2025, qui regroupera tous les acteurs.



Le ministère devait également mettre en place un système National d’identification du bétail. Le texte juridique y afférent devra être finalisé au plus tard à fin septembre 2025. Le premier ministre avait aussi instruit le ministère de tutelle de mettre en place un registre national du bétail au plus tard à fin décembre 2025.