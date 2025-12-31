Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs de la première tranche pour les clients domestiques et professionnels dès le 1er janvier 2026

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) s’aligne à la décision n°2025-140 de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) sur la baisse des tarifs de l’électricité de 10 %, à compter du 1er janvier 2026.



Dans un communiqué publié ce 31 décembre 2025, la Senelec précise que cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement du Sénégal visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à renforcer la compétitivité des petits professionnels. Elle consacre une baisse de 10% appliquée à la première tranche de consommation pour les catégories suivantes :



- Usage Domestique Petite Puissance (DPP): le tarif de la première tranche passe de 91,17 FCFA/kWh à 82,00 FCFA/kWh;



- Usage Professionnel Petite Puissance (PPP): le tarif de la première tranche passe de 163,80 F CFA/kWh à 147,43 F CFA/kWh.



La réduction concerne aussi bien les clients en post-paiement que ceux en pré-paiement (Woyofal).



La Senelec précise dans son communiqué que les tarifs des tranches supérieures ainsi que ceux applicables aux clients Moyenne et Grande Puissance demeurent inchangés.



Dans un souci de meilleure maîtrise de la consommation électrique, la Senelec rappelle la structuration des tranches pour les clients domestiques:



- 1ère tranche: de 0 à 150 kWh (tarif réduit)

- 2ème tranche de 151 à 250 kWh



Pour les clients Woyofal, et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Senelec informe que le tarif de la deuxième tranche est aligné sur celui de la troisième tranche et que la TVA de 18% s'applique uniquement aux consommations supérieures à 250 kWh par mois.



D’après le communiqué de Senelec, cette mesure d'allègement tarifaire bénéficiera à plus de 2,6 millions de clients sur l'ensemble du territoire national.

