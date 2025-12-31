Affaires Pape Malick Ndour, Farba, Mabintou Diaby : Alioune Tine se prononce et plaide pour le respect des droits humains

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a dénoncé, ce mercredi, la situation de Pape Malick Ndour, visé par plusieurs accusations sans que les motifs valables de son emprisonnement ne soient clairement établis.



Le défenseur des droits humains s’est également prononcé sur les dossiers de Badara Gadiaga, de Mabintou Diaby épouse de Madiambal Diagne ainsi que de Farba Ngom.



Alioune Tine appelle, à cet effet, à la mise en place des conditions garantissant une justice indépendante et respectueuse des obligations internationales de l’État en matière de droits humains.





Texte in extenso :



Le cas Pape Malick Ndour, un des jeunes opposants les plus remarqués par son courage et sa pertinence, objet de plusieurs accusations sans qu’on puisse trouver les raisons valables de son emprisonnement se retrouve avec un bracelet électronique et l’impossibilité de s’exprimer.



C’est le respect de la présomption d’innocence qui consacre le principe de la liberté sur la détention, c’est le respect des droits fondamentaux des accusés, c’est le respect des procédures judiciaires qui peuvent et doivent garantir l’effectivité, la crédibilité et la légitimité d’une politique pénale de la redevabilité et de la reddition des comptes.



Le cas de Badara Gadiaga dont les compétences de chroniqueur et de polémiste semblent gêner se trouve priver de parole alors que son dossier est vide. Quid des cas limites de Farba Ngom et de Mabinetou Diaby dont l’Etat de santé est incompatible avec la détention.



Alors que nous attendons que la justice porte aussi un intérêt sur le dossier de l’Aser qui suscite controverse aujourd’hui.



Il nous faut créer les conditions d’une justice indépendante et respectueuse des obligations internationales de l’état en matière de droits humains.