Real Madrid : Kylian Mbappé blessé et absent plusieurs semaines

Le réveillon de la Saint-Sylvestre aura une saveur particulière assurément pour Kylian Mbappé. 2026 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices en effet pour un capitaine des Bleus qui va devoir débuter l’année nouvelle loin des terrains, à l’infirmerie.



Ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid a passé une IRM qui a révélé une lésion du ligament externe du genou gauche nécessitant un arrête complet pour les trois prochaines semaines a minima. Une information relayée cet après-midi par L’Equipe qui ne fait évidemment pas les affaires des Merengues.



Depuis le début officiel de la saison, le 19 août dernier, Kylian Mbappé a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, ne manquant guère avec la Maison Blanche qu’un match de Ligue des champions contre Manchester City, le 10 décembre. Le tout pour un bilan de 34 buts marqués et sept passes décisives délivrées.