Santé : L’hôpital militaire de Ouakam réalise avec succès trois transplantations rénales

L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé avec succès trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre, a annoncé sur son compte X, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Selon la même source, les donneurs et receveurs se portent bien. Une femme a donné à son petit frère, ⁠un garçon à sa mère et un autre à son oncle. Pour la DIRPA, ces interventions viennent confirmer l’expertise nationale dans ce domaine.