Santé : L’hôpital militaire de Ouakam réalise avec succès trois transplantations rénales

L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé avec succès trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre, a annoncé sur son compte X, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).
Selon la même source, les donneurs et receveurs se portent bien. Une femme a donné à son petit frère, un garçon à sa mère et un autre à son oncle. Pour la DIRPA, ces interventions viennent confirmer l’expertise nationale dans ce domaine.
Selon la même source, les donneurs et receveurs se portent bien. Une femme a donné à son petit frère, un garçon à sa mère et un autre à son oncle. Pour la DIRPA, ces interventions viennent confirmer l’expertise nationale dans ce domaine.
Autres articles
-
Plan de départs négociés : le SNTPT met en demeure le DG de La Poste et exige la suspension immédiate du protocole
-
Commercialisation des produits horticoles : l’ARM envisage des mesures pour la structuration du secteur
-
Pikine-Guédiawaye : trois individus dont un couple jugés pour une présumée arnaque portant sur des millions FCFA
-
Campagne arachidière 2025-2026: Sidy Ba plaide pour «la levée de la taxe à l’exportation»
-
Hôpital militaire de Ouakam : trois vies sauvées par la transplantation rénale en 72h