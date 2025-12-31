Réseau social
Santé : L’hôpital militaire de Ouakam réalise avec succès trois transplantations rénales



Santé : L’hôpital militaire de Ouakam réalise avec succès trois transplantations rénales
L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé avec succès trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre, a annoncé sur son compte X, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).
 
Selon la même source, les donneurs et receveurs se portent bien. Une femme a donné à son petit frère, ⁠un garçon à sa mère et un autre à son oncle. Pour la DIRPA, ces interventions viennent confirmer l’expertise nationale dans ce domaine.
Moussa Ndongo

Mercredi 31 Décembre 2025 - 17:51


