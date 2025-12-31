CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale

L’équipe nationale du Sénégal connaît désormais son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Leader du groupe D, le Sénégal affrontera le Soudan, qui a terminé troisième du groupe E après sa défaite face au Burkina Faso (0-2) ce mercredi.



Les « Lions » affronteront les « Crocodiles » du Nil le samedi 3 janvier 2025 à 16h00 GMT, au Grand Stade de Tanger, au Maroc.



À noter que ces deux nations se sont récemment croisées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : après un match nul à l’aller (0-0), le Sénégal s’était imposé 2-0 au retour, au Stade Abdoulaye Wade, en septembre 2025.