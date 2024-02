Décès de Cheikh Coulibaly du groupe Pape et Cheikh : la pirogue a finalement chaviré

« On a des mots pour dire des peines légères. Mais les grandes douleurs ne savent que se taire », disait Sénèque. A tout seigneur tout honneur ! Salut l’artiste et honneur à toi. Cheikh s’en est allé à jamais. Ainsi rompant les amarres de la musique folk. Pape et Cheikh avait réussi la prouesse, dans les années 2000, à ressusciter la musique folk au moment où, au Sénégal, l’on ne jurait que par le Mbalakh. C’était éprouvant et le mérite revient à ces deux.



Les deux ont capté l’attention de tout un peuple dans un contexte historique de la vie politique du Sénégal. En 2000 les Sénégalais s’apprêtaient à aller vers une élection présidentielle très indécise, avec une tension très électrique. Car les Sénégalais et la majorité d’entre eux voulaient une alternance à la tête du pays.



Deux camps d’une extrême rivalité se regardaient en chien de faïence. L’on redoutait l’irréparable entre le Ps d’Abdou Diouf 40 ans de pouvoir et celui d’Abdoulaye Wade 24 ans dans l’opposition. C’est dans ce contexte qu’est apparu le groupe Pape et Cheikh avec ce titre culte en Wolof « Bulèn Wengual Gaal gui » (ne faites pas chavirer la pirogue). Un titre, qui par la force des circonstances, était devenu l’hymne de la paix de la campagne électorale de l’élection présidentielle de 2000. Tous les deux camps avaient fini par épouser cette chanson qui a contribué à baisser les tensions. Abdoulaye Wade avec ses fameuses marches bleues, Abdou Diouf dans ses meetings classiques tous deux se délectaient de cette ode à la paix du groupe Pape et Cheikh.



En ce vendredi 2 février 2024, par ironie du sort, Pape et sa pirogue ont chaviré aux lendemains d’une élection présidentielle. Adieu l’artiste !