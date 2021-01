Décès de Khady Fall Diallo, ancienne ministre des Collectivités Locales

Madame Khady Fall Diallo, Professeur d’université de Dakar et ancienne ministre des Collectivités Locales n'est plus. Décès survenu ce lundi 11 janvier 2021.



La prière mortuaire est prévue à 14h15mn à la mosquée de la Vdn, située du magasin Auchan. Et sera suivi de son enterrement au cimetière musulman de Yoff.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.