Décès de Khar Mbaye Madiaga : Macky Sall salue une « icône » dont l’œuvre restera gravée dans la mémoire collective
L’ancien président de la République, Macky Sall, a fait part de sa profonde tristesse à l’annonce du décès de Khar Mbaye Madiaga, figure emblématique de la musique sénégalaise. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a rendu hommage à l’artiste, estimant que son œuvre « restera à jamais gravée dans la mémoire collective ».
 
« Je suis peiné d’apprendre le décès de Khar Mbaye Madiaga, grande icône de la musique sénégalaise, à la voix chaude et mélodieuse », a écrit Macky Sall.
 
Il a souligné que « son œuvre profondément enracinée dans notre patrimoine culturel restera à jamais gravée dans notre mémoire collective », avant d’adresser ses « condoléances émues à sa famille éplorée. Paix à son âme ».
 
Née le 4 février 1938, Khar Mbaye Madiaga s’est imposée comme l’une des grandes voix du patrimoine culturel lébou et de la lutte sénégalaise.
 
En reconnaissance de son apport à la culture nationale, la Maison des arts de Rufisque avait été baptisée à son nom le 18 juin dernier.
Avec la disparition de Khar Mbaye Madiaga, Rufisque et le Sénégal perdent une gardienne de la mémoire culturelle lébou.


Moussa Ndongo

Samedi 27 Décembre 2025 - 18:37


