Décès de Khar Mbaye Madiaga : Macky Sall salue une « icône » dont l’œuvre restera gravée dans la mémoire collective

L’ancien président de la République, Macky Sall, a fait part de sa profonde tristesse à l’annonce du décès de Khar Mbaye Madiaga, figure emblématique de la musique sénégalaise. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a rendu hommage à l’artiste, estimant que son œuvre « restera à jamais gravée dans la mémoire collective ».



« Je suis peiné d’apprendre le décès de Khar Mbaye Madiaga, grande icône de la musique sénégalaise, à la voix chaude et mélodieuse », a écrit Macky Sall.



Il a souligné que « son œuvre profondément enracinée dans notre patrimoine culturel restera à jamais gravée dans notre mémoire collective », avant d’adresser ses « condoléances émues à sa famille éplorée. Paix à son âme ».



Née le 4 février 1938, Khar Mbaye Madiaga s’est imposée comme l’une des grandes voix du patrimoine culturel lébou et de la lutte sénégalaise.



En reconnaissance de son apport à la culture nationale, la Maison des arts de Rufisque avait été baptisée à son nom le 18 juin dernier.

Avec la disparition de Khar Mbaye Madiaga, Rufisque et le Sénégal perdent une gardienne de la mémoire culturelle lébou.