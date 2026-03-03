Guinée: les autorités veulent rassurer sur l’état de santé du président Doumbouya

Parti le 13 février pour participer au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, Mamadi Doumbouya n’est donc pas rentré en Guinée depuis ce voyage officiel. Cette absence prolongée a poussé les autorités à communiquer alors que le premier gouvernement depuis son élection vient d’être mis en place.



Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, indique que le chef de l'État qu’il a joint ce lundi matin se porte bien : « Je confirme et je dois dire que même ce matin [lundi 2 mars], on a échangé. Il va bien. Même à distance, il suit l’actualité nationale. Il est au courant de tous les aspects essentiels de la vie du pays. Comme tout être humain, il y a des moments où on peut se sentir fatigué. Vous savez, la période de la transition des quatre dernières années, avec tout ce que cela implique comme tension nerveuse, nécessite parfois que l’on fasse un break pour reprendre du souffle, se reconstruire et repartir de plus belle. C’est ce que le président Doumbouya est en train de faire actuellement. »



Pour permettre au chef de l'État de se reposer dans le calme, les autorités refusent de préciser le pays où il se trouve. Le Premier ministre, Amadou Bah Oury, précise que Mamadi Doumbouya rentrera en Guinée « avec l’aide de Dieu d’ici une semaine. »