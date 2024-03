Décès de Mamadou Bara Samb : la date et l’heure de l’enterrement connues

Suite au rappel à Dieu à Paris de Mamadou Bara Samb, petit-fils de Imam Mouhamadou Sakhir Gaye et membre émérite de la Commission Scientifique de la Communauté Layene, la Commission communication informe dans un communiqué que l'enterrement est prévu le jeudi 7 mars 2024 à 10 heures aux cimetières de Yeumbeul.



Formé à la faculté de commerce de l’université Al Azhar du Caire, il obtint son diplôme en 2009. Mamadou Bara Samb était un Consultant et Formateur international accrédité Cisco et Huawei, ainsi que le Fondateur et CEO de 3C (Certification Coaching Center), un centre de formation professionnelle continue, spécialisé dans les métiers du numérique. Il était également Formateur Réseau à l’ISEP Diamniadio, Collombe Academy of Technology, entre autres.



Mamadou Bara Samb a été l’initiateur du Projet d’Audit et de Mise à niveau des Compétences Numériques des Agents de l’Administration Sénégalaise, en collaboration avec l’ONFP et l’ICDL, et était membre du comité scientifique de la communauté Layene. En plus de ses réalisations professionnelles, Oustaz Mamadou Bara Samb était également connu comme un Poète et Sufi Slammeur sous le nom de #lejeunepoete.