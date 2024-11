Décès de Mamadou Moustapha Bâ : Amadou Ba s’est rendu chez le défunt ministre des Finances

Amadou Ba s’est rendu ce mardi chez la famille de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Bâ, décédé lundi 4 novembre 2024 à l’âge de 59 ans. Les hommages continuent d’affluer après la disparition de l’ancien ministre des Finances et du Budget.



Amadou Ba, tête de liste de la Coalition "Jamm Ak Njariñ," qui a appris la nouvelle en pleine campagne électorale, a suspendu ses activités pour 24 heures.



Il a rendu hommage à son ancien collaborateur en soulignant : « C’était l’un des fonctionnaires les plus compétents et les plus rigoureux que j’aie jamais connus ».