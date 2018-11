Décès de Me Jacques Baudin : le témoignage du patron des socialistes de Diourbel

«C’est une triste nouvelle que nous avons appris ce matin. C’était un homme très généreux, très élégant. Si nous sommes entrés en politique, c’est à cause de lui ». Ce sont par ses mots que le Secrétaire général de la coordination de Diourbel du Parti socialiste de (Ps), Djiby Diallo a qualifié Me Jacques Baudin décédé dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 novembre 2018 à Dakar.



Le décès de Me Baudin, lui qui fut plusieurs fois ministre mais aussi maire de Diourbel sous le régime du Président Abdou Diouf, est à n’en point douter, une immense perte pour le Baol. «C’était un homme très ouvert, un grand intellectuel, c’est Diourbel qui a perdu. C’est dommage qu’il soit resté alité durant plusieurs années, il a tout fait pour Diourbel et sa jeunesse », déclare M. Diallo.



Magistrat de formation, Jaques Baudin a ensuite rejoint le barreau et fut un grand défenseur des droits de l’Homme. Il sera inhumé demain mardi, au cimetière musulman de Yoff.