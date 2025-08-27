Réseau social
Décès de Pape Mamadou Seck : l’hommage émouvant de Mame Boye Diao



Les hommages se multiplient suite au décès de Pape Mamadou Seck, membre du parti Pastef (au pouvoir). Parmi eux, celui de l’ancien Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, qui a tenu à saluer la mémoire de son ancien son ancien agent au centre des services fiscaux des parcelles assainies puis à la Direction des services fiscaux.
 
In extenso le texte.

Hommage à Pape Mamadou Seck

Au moment d'apprendre le rappel à Dieu de Pape Mamadou SECK, plusieurs souvenirs me sont revenus quant à  la longue période où il a été mon agent au centre des services fiscaux des parcelles assainies puis à la Direction des services fiscaux. Je puis témoigner qu'il a été un agent hautement au fait de sa mission de fonctionnaire de l’État du Sénégal. Je puis aussi dire que son engagement auprès du parti PASTEF (Avec d’ailleurs un autre de mes agents Moussa CISSOKHO)   n’a en rien entravé la qualité du travail qu'il exécutait avec sérieux et dignité. Au delà de ses relations professionnelles,  Pape Mamadou Seck  me considérait comme son grand frère pour qui il avait beaucoup d’affection. Cette affection réciproque me pousse à lui rendre cet hommage public.  Je prie Allah de l’accueillir à Firdawsi  et que le sens de son engagement ne soit pas galvaudé. Innalilahi  Wa Inna Ileyhi Radjioune. 
                                                                                          
 
Moussa Ndongo

Mercredi 27 Août 2025 - 19:49


