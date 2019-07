Décès de Tanor : Idy et Gakou au chevet de Khalifa Sall

L’ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, très proche à l’époque du Secrétaire général (Sg) du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, qui a tiré sa révérence hier, lundi, en France, est « très affecté » suite à l’annonce du décès de ce dernier.



Pour lui apporter soutien, de nombreuses personnalités se sont rendues à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Parmi elles, Idrissa Seck et El Hadji Malick Gakou, respectivement présidents du parti Rewmi et du Grand Parti (Gp).



Un de ses conseillers qui s’est confié au journal « Les Echos » informe que « quand tu le regardes, tu sens qu’il est très affecté par la mort de Tanor ». La relation entre le défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et l’ex-maire de Dakar reste un secret de polichinelle dans la mesure où personne n'a jamais entendu publiquement l'un ou l'autre dire du mal de son camarade de parti.