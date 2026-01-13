Coupe de France : L'OM écrase Bayeux mais perd un cadre sur blessure

Si l'Olympique de Marseille est en démonstration face à Bayeux en Coupe de France (9-0), Roberto de Zerbi a perdu un joueur sur blessure.



C'était ce que voulait absolument éviter Roberto de Zerbi ! Ce soir, pour clôturer ces 16es de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille se rendait à Caen pour affronter les amateurs de Bayeux à l'occasion d'un match des extrêmes entre un club de Ligue 1 et de modestes pensionnaires de... Régional 1 !



Angel Gomes touché et remplacé

Sur la pelouse, aucune surprise : les Phocéens n'ont pas qu'une bouchée de leur adversaire. À l'heure de jeu, le score est de 6-0 et tout se passait parfaitement pour les Marseillais. Une seule crainte pour le club olympien, perdre un joueur sur blessure dans une fin de match sans véritable intérêt.



Et les craintes ont été transformées en réalité. En effet, c'est Angel Gomes, touché à la cheville gauche, qui a du quitter les siens en boitant. Le milieu de terrain arrivé en provenance de Lille cet été avait le visage marqué et n'a pas pu reprendre malgré une intervention des soigneurs. Un sacré coup dur pour l'OM qui attend désormais des nouvelles de son joueur.





